Non festeggerà sicuramente domani il Liverpool di Jurgen Klopp. Infatti, a causa del pareggio per 0-0 nel derby contro l’Everton di Carlo Ancelotti, i Reds non riusciranno a vincere il tanto atteso titolo di campione d’Inghilterra anche in caso di sconfitta del Manchester City domani sera contro il Burnley.

Foto: profilo Twitter ufficiale Liverpool FC