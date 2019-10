Premier League: Alli salva il Tottenham, volano Chelsea e Leicester

Sono terminate le gare in programma nel pomeriggio e valide per la 9a giornata di Premier League. Il Chelsea batte di misura il Newcastle grazie al gol di Marcos Alonso, mentre pareggia in extremis il Tottenham contro il Watford, con Alli che risponde a Doucouré. Ancora una vittoria per il Leicester: 2-1 al Burnley con Vardy e Tielemans, le Foxes si portano così momentaneamente al secondo posto in classifica insieme al Chelsea. In attesa del Manchester City, impegnato alle 18,30 contro il Crystal Palace.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea