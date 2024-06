Premier League, allarme conti per 6 club: obbligo cessioni entro il 30 Giugno

Il calciomercato estivo rappresenta da anni per i club di Premier League un’ occasione per migliorare le rispettive rose con operazioni spesso da capogiro. Tuttavia per alcuni club della massima serie inglese vi è una data cerchiata in rosso, ovvero il 30 Giugno. Questo generalmente vale per tutti dal momento che in quella data si chiudono i conti che l’organo di controllo finanziario della Premier League è chiamato a passare in analisi e a confrontare con il “Profit and Sustenability”, ovvero il FairPlay finanziario interno. Tuttavia è concesso di sforare nei propri conti di un margine però stabilito: infatti per i club della prima divisione inglese è concesso un passivo di un massimo di 105 milioni di sterline su tre anni consecutivi. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk sono sei i club che rischiano sanzioni, che vanno da una sanzione economica fino a una penalizzazione in classifica, e sarebbero: Chelsea, Aston Villa, Leicester, Nottingham Forest ed Everton ( già sanzionato nell’ultimo campionato). Per questo motivo l’obiettivo di questi club sarà provare a fare delle plusvalenze entro questa data.

Foto: instagram Chelsea