Premier League: al Chelsea il derby di Londra, vince anche lo United. Ancora male il Leicester

Si è conclusa oggi la quinta giornata di Premier League. Nelle partite delle 15:00, il Brighton ha battuto il Leicester per 2-1 (sono tre le sconfitte per Vardy e compagni dopo le prime cinque giornate) e il Manchester United ha vinto in rimonta sul West Ham con lo stesso risultato. Ancora in gol Ronaldo, decisivo Lingard all’89’. Infine, il Chelsea ha nettamente dominato il derby di Londra contro il Tottenham, rifilando un tris alla squadra di Espirito Santo. Il successo dei Blues porta le firme di Thiago Silva, Kante e Rudiger.

Foto: Instagram Chelsea