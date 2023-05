Premier League, a Haaland il premio come miglior giocatore dell’anno

Alla sua prima stagione in maglia Manchester City, Erling Haaland ha trascinato la squadra di Guardiola. Un ulteriore riconoscimento arriva dalla Premier League che assegna all’ex Borussia Dortmund il premio come miglior giocatore della stagione. 36 gol in campionato che varranno probabilmente anche il premio di capocannoniere della Premier League. Ma Haaland non si ferma qui, assegnato a lui anche il premio di miglior giovane del campionato inglese. Haaland è il quarto calciatore a vincere entrambi i premi: prima di lui ci sono riusciti Andy Gray, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Un pieno di riconoscimenti che potrebbe aumentare in vista del finale di stagione, dove il City vuole portare a termine uno storico percorso in Champions League.

Foto: Sito Manchester City