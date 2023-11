Premier League, 10 punti di penalizzazione all’Everton per violazione delle regole del fair-play finanziario

L’Everton è stato penalizzato di 10 punti in Premier League per violazione delle regole del fair-play finanziario, in particolare per violazione delle regole di profitto e sostenibilità. Il club era stato deferito a marzo.

Questo il comunicato del club che si dice “scioccato e deluso dalla sentenza. Sia la durezza che la severità della sanzione imposta dalla Commissione non riflettono né in modo giusto né ragionevole il caso”.

Ovviamente la squadra di Liverpool ha annunciato ricorso in appello.

Foto: logo Everton