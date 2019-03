Premier: l’Arsenal vince e sorpassa il Manchester United al 4º posto

Una vittoria che vale doppio quella dell’Arsenal sul Manchester United. La squadra di Unai Emery si è imposta per 2-0 sui red devils e ha portato a termine l’operazione sorpasso. I gol di Xhaka nel primo tempo e di Aubameyang nella ripresa, hanno permessi ai gunners di portarsi a quota 60 punti in classifica a +2 proprio sulla squadra di Solskjaer. United che deve aver pagato lo sforzo settimanale in Champions League contro il PSG.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal