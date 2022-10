Premier, l’Arsenal non si ferma più, continua la rincorsa del Chelsea. Manchester United a secco con il Newcastle

L‘Arsenal non si ferma più. I Gunners vincono 1-0 in casa del Leeds, in una gara infinita, interrotta per quasi mezz’ora per problemi tecnici di comunicazione tra gli arbitri. Decisivo un gol di Saka al 35′, con il Leeds che recrimina per un rigore sbagliato al 65′ da Bamford e un gol annullato dal VAR. Arsenal ancora primo, con 27 punti, al momento a +4 sul City, impegnato in casa del Liverpool. Prosegue la cura Potter in casa Chelsea: i Blues superano in trasferta l’Aston Villa grazie alla doppietta di Mount, balzando al quarto posto in classifica. Pari a reti bianche, invece, per il Manchester United, che non riesce a sfondare il muro eretto dal Newcastle: 72′ in campo per Ronaldo, rimasto a secco malgrado la fiducia accordatagli da Ten Hag. Infine 1-1 tra Southampton e West Ham.

Questi i risultati:

Aston Villa-Chelsea 0-2

Leeds-Arsenal 0-1

Manchester United-Newcastle 0-0

Southampton-West Ham 1-1

Foto: twitter Arsenal