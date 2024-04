Premier: l’Arsenal non molla il sogno, vittoria 3-2 nel derby col Tottenham. Altra scoppola per il Brighton, battuto 3-0 dal Bournemouth

Due le gare di Premier concluse con partenza alle 15: l’Arsenal vince il derby di Londra contro il Tottenham, in trasferta, e allunga in vetta alla classifica su Manchester City e Liverpool, con gli uomini di Guardiola che però hanno due gare in meno e vincendole sarebbero virtualmente primi. Gunners avanti 3-0 con i gol di Hojbjerg, Saka e Havertz. Tentativo di rimonta degli Spurs con Romero e Son.

Brutta sconfitta per Roberto De Zerbi: il suo Brighton dopo averne presi quattro dal City ne prende tre (Senesi, Unal e Kluivert) anche in casa del Bournemouth e ora è dodicesimo in classifica.

Foto: twitetr Arteta