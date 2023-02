Premier, l’Arsenal la spunta con 2 gol nel recupero in casa dell’Aston Villa. Finisce 4-2. Clamoroso autogol del Dibu Martinez

L’Arsenal riscatta subito la sconfitta interna contro il Manchester City e va a vincere una gara non banale in casa dell’Aston Villa.



Finisce 4-2 per i Gunners, una gara pazza e rocambolesca con tanti colpi di scena. In vantaggio l’Aston Villa al 6′ con Satkin, pareggio Arsenal con Saka. Al 31′ Coutinho regala il nuovo vantaggio ai padroni di casa, pareggio di Zinchenko al 61′.

Poi accade di tutto nel finale. L’Arsenal ci prova ma non trova il gol della vittoria. Si arriva nel recupero.

Al 93′ arriva il gol. Tiro da fuori di Jorginho, palla sul legno ma poi sbatte sulla testa del Dibu Martinez e si insacca in rete. Non è finita perché al 98′ arriva il 4-2 di Martinelli.

L’Arsenal se la vede scura ma vince. I Gunners vincono e salgono a 54 punti. Il City impegnato nel pomeriggio deve rispondere.

Foto: twitter personale