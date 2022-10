Premier, l’Arsenal continua la corsa: Liverpool battuto 3-2 e sempre più in crisi

Continua la corsa dell‘Arsenal in testa alla Premier. I Gunners hanno battuto 3-2 il Liverpool, che è ormai sempre più lontano dalla vetta. Arsenal in vantaggio con Martinelli, pareggio dei Reds con Darwin Nunez. Nuovo vantaggio dell’Arsenal con Saka, ancora Liverpool che trova il 2-2 con Firmino.

Al 76′. il gol vittoria dell’Arsenal con Saka su rigore. In classifica, gli uomini di Arteta volano a 24 punti, a +1 sul Manchester City. Il Liverpool resta staccatissimo a 10 punti in grande crisi.

Foto: twitter Arsenal