Premier, l’Arsenal batte il Liverpool di Klopp e resta in corsa per l’Europa League

Il Liverpool perde per la terza volta in campionato. Pochi istanti fa è arrivata infatti la sconfitta subita per mano dell’Arsenal che ha superato i campioni d’Inghilterra per 2-1 all’Emirates Stadium. Le reti sono arrivate tutte nella prima frazione di gioco: prima il vantaggio dei Reds al 20′ con Mané, poi il pareggio di Lacazette al 32′ e la rete decisiva di Nelson al 44′. L’Arsenal resta agganciato al treno Europa League e va a -3 dal Wolverhampton.