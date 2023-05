Premier, l’Arsenal batte 3-1 il Chelsea. Blues sempre più in crisi. Sei sconfitte su sei per Lampard

Va all’Arsenal il derby di Londra contro il Chelsea. Ai Gunners bastano 30 minuti per sbarazzarsi dei Blues, sempre più in basso, in una stagione disastrosa.

L’Arsenal vince 3-1 e torna momentaneamente in testa alla Premier League a +2 sul Manchester City che però ha due partite in meno. I Gunners hanno superato i Blues grazie alla doppietta di Odegaard e al gol di Gabriel Jesus, tutti e tre arrivati nel primo tempo. Il Chelsea ha segnato invece con Madueke, alla sua prima rete con la maglia dei blues.

Chelsea sempre più in crisi, con 6 sconfitte su 6 gare per Lampard da quando ha sostituito Potter. I Blues sono fermi al 12° posto ad appena 9 punti dal Nottingham terzultimo.

Foto: twitter Arsenal