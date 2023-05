Premier, il West Ham batte 1-0 il Manchester United. Corsa Champions apertissima

Si riapre la corsa per la Champions League in Premier, dopo le sconfitte di oggi di Newcastle e anche del Manchester United. I Red Devils perdono nel posticipo per 1-0 contro il West Ham, Agli Hammers basta un gol di Benrahma al 27′ per gioire e portarsi a +7 sulla zona retrocessione, mentre i Red Devils restano fermi a quota 63.

Classifica che quindi è assolutamente apertissima: Newcastle 65, Manchester United 63, Liverpool 62, Tottenham 57 e Brighton 55, che attenzione, ha 3 gare da recuperare e con eventuali 9 punti sarebbe in piena zona Champions.

Foto: Instagram West Ham