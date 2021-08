Premier, il Tottenham batte il City all’esordio: decide Son (1-0)

A Londra il Tottenham, orfano di Kane e con in panchina Gollini e Romero, ospita il Manchester City campione in carica all’esordio in Premier League 2021-22.

I primi 45′ finiscono a reti bianche, con le squadre di Espirito Santo e di Guardiola che si studiano ma senza trovare la via della rete.

Nella ripresa è Son a sbloccare la gara al 55′, con un bel tiro nell’angolino basso sul quale Ederson non può nulla. Bergwijn sfiora il raddoppio, l’assalto finale dei Citizens non porta al pareggio e dunque può esultare il pubblico del Tottenham Hotspur Stadium per un avvio di stagione che fa ben sperare.

Foto: Twitter Tottenham