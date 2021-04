Premier, il Southampton ribalta il Burnley da 0-2 a 3-2

Grande rimonta del Southampton, che dopo un avvio shock, sotto di due reti contro il Burnley firmate dell’ex Udinese Vydra e di Wood, rimette in equilibrio la gara con Armstrong e Ings nel primo tempo. Nella ripresa è Redmond a completare la rimonta.

I Saints, dopo un inizio di campionato eccellente, si ritrovavano in acque pericolose, ma questo successo dovrebbe scacciare via tutte le paure, la zona retrocessione dista 10 punti. Il Burnley, invece, è a +7 dalla terzultima Fulham.

Foto: Twitter Southampton