Premier, il Nottingham Forest continua a vincere: è secondo. Pari per il Tottenham

Concluse le gare delle 16 in Premier League. Sconfitta casalinga per l’Everton contro il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo che non smette di volare e strappa uno 0-2 che lo fa momentaneamente issare addirittura al secondo posto. Vittoria interna del Crystal Palace per 2-1 contro il Southampton di Juric, con scatto importante in chiave salvezza. Pari con il medesimo risultato fra Tottenham-Wolverhampton e Fulham-Bournemouth: 2-2.

Questi i risultati:

Leicester-Manchester City 0-2

Crystal Palace-Southampton 2-1

Everton-Nottingham Forest 0-2

Fulham-Bournemouth 2-2

Tottenham-Wolverhampton 2-2

18.15 West Ham-Liverpool

