Premier, il Newcastle batte 1-0 il Manchester United e vede la zona Champions

Positcipo di alta classifica in Premier con il Newcastle che surclassa il Manchester United. Gara che si chiude solo 1-0 per i padroni di casa, decide Gordon al 56′. Ma una partita che poteva benissimamente chiudersi con un 3-4 a zero per i padroni di casa, con i Red Devils quasi mai pericolosi.

Il Newcastle sale a 26 punti, a -2 dalla zona Champions. Il Manchester United resta a 24.

Foto: Instagram Newcastle