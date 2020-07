Premier, il Manchester United vince e aggancia il Leicester in zona Champions, pari del Southampton

Si chiude la trentaseiesima giornata di Premier League. Il Manchester United batte per 0-2 il Crystal Palace grazie alle reti di Rashford e Martial e aggancia il Leicester al quarto posto. Lo stesso Leicester, nel pomeriggio aveva battuto per 2-0 lo Sheffield United. Negli altri match, il Southampton pareggia contro il Brighton per 1-1, stesso risultato anche tra Everton e Aston Villa.

FOTO: Twitter Manchester United