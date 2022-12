Il Manchester United si è imposto 3-0 sul Nottingham Forest, nel posticipo delle gare di oggi della Premier League. La prima in Premier senza CR7 va bene, quindi , per gli uomini di Ten Hag.

Vittoria netta dei Red Devils, con i gol di Rashford, Martial e Fred.

In classifica, lo United sale al quinto posto, con 29 punti, a -1 dal Tottenham di Conte, ma con una gara in meno degli Spurs.

Foto: Instagram United