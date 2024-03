Premier, il Manchester City batte in rimonta lo United. Finisce 3-1 (doppietta Foden e Haaland)

Il Manchester City risponde alla vittoria del Liverpool, battendo in rimonta il Manchester United per 3-1. Successo importante per la compagine di Guardiola che parte male. Passano in vantaggio i Red Devils con Rashford all’8′. Pareggio della compagine di Guardiola con Foden al 56′. Lo stesso Foden all’80’ ribalta la gara. Nel finale, tris segnato dal solito Haaland che congela i 3 punti per i padroni di casa.

In classifica, il Manchester City sale a 62 punti, a -1 dal Liverpool. Resta a 44 il Manchester United.

Foto: Instagram personale