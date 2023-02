Premier, il Manchester City batte 3-1 l’Aston Villa e va a -3 dall’Arsenal. Mercoledì lo scontro diretto a Londra

Il Manchester City vince 3-1 contro l’Aston Villa grazie ai gol Rodri, Gundogan e Mahrez, e riapre la corsa al titolo in Premier League, portandosi a -3 dall’Arsenal capolista. Mercoledì ci sarà il recupero dello scontro diretto in casa dei Gunners che potrebbe davvero dire tante cose, senza dimenticare che gli uomini di Arteta hanno una gara in meno rispetto al Manchester City.

Foto: Instagram personale