Premier, il Manchester City batte 1-0 il Brentford. Decide Haaland. Liverpool a -1

Vittoria importante del Manchester City nel recupero della gara di Premier League. I campioni in carica battono 1-0 il Brentford, non senza soffrire, ma ottengono un successo fondamentale per riaprire completamente la corsa Premier. Decide la gara Haaland, tornato al 100% ormai. Il City sale a 56 punti, al secondo posto, scavalcato l’Arsenal che resta a 55. Il Liverpool nel mirino, in vetta con 57 punti, a una sola lunghezza.

Foto: twitter Manchester City