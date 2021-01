Premier, il Liverpool schianta il Tottenham. Klopp batte Mourinho 3-1

Klopp supera Mourinho, al Tottenham Hotspur Stadium, nella gara valida per la ventesima giornata di Premier League, è il suo Liverpool a trionfare per 3-1 grazie alle reti di Firmino al 45’+4′, Alexander-Arnold al 47′ e Mané al 65′. Hojbjerg, al 49′, sigla il gol della speranza per il Tottenham. Due reti annullate dal VAR, una per parte, a Son per fuorigioco e Salah per tocco di mano.

Ora i Reds sono quarti a quota 37, il Tottenham è sesto a 33.

Foto: Twitter Liverpool