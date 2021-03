Premier, il Liverpool passa di misura sul campo del Wolverhampton. Decide l’ex Diogo Jota

Il Liverpool torna a vincere in Premier League dopo due ko consecutivi: successo di misura sul campo del Wolverhampton deciso dal gol dell’ex Diogo Jota al 47′. Grazie a questo successo i Reds salgono a quota 46 punti in classifica, al sesto posto con l’Everton, mentre i Wolves restano tredicesimi con 35.

Spavento nel finale con un bruttissimo colpo alla testa subito dal portiere della squadra di casa, Rui Patricio, costretto a lasciare il campo in barella.

Foto: Twitter Liverpool