Premier, il Liverpool manca la chance per andare in testa. Salah su rigore fa 1-1 contro il Fulham

A Craven Cottage, casa del Fulham, il Liverpool di Klopp soffre tantissimo e manca la chance per andare in testa alla classifica da solo. Dopo il pari del Tottenham arriva lo stesso risultato per i Reds, un 1-1 che li lascia appaiati alla squadra di Mourinho a quota 25 punti.

E’ il Fulham a passare in vantaggio al 17′ con Bobby Reid, dominio Liverpool nella ripresa ma il pari arriva solo grazie a un calcio di rigore: Mohamed Salah non fallisce dagli undici metri grazie alla complicità di Aréola, il tiro dell’egiziano è pessimo ma si infila sotto le mani del portiere avversario.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool