Premier, il Liverpool cala il tris al Burnley ed è sempre più vicino alla Champions

Nelle gare delle 21 in Premier League, valide per la 37a giornata, vincono Liverpool e West Ham: i Reds calano il tris al Burnley (3-0), gli Hammers passano per 3-1 sul campo del WBA. Klopp sempre più vicino alla Champions League, differenza reti che sorride ai suoi in vista dell’ultima e decisiva giornata.

CLASSIFICA:

Manchester City 83 (Campione)

Manchester United 71 (Qualificato alla Champions League)

Chelsea 67

Liverpool 66

Leicester 66

West Ham 62

Tottenham 59

Everton 59

Arsenal 58

Leeds 56

Aston Villa 52

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Newcastle 42

Brighton 41

Burnley 39

Fulham 28 (Retrocessa)

WBA 26 (Retrocessa)

Sheffield United 20 (Retrocessa)