Premier: il Liverpool batte il Southampton con un gol per tempo. Klopp al sesto posto

Un gol per tempo basta al Liverpool per superare il Southampton e mantenere speranze europee a quattro gare dal termine. Le firme sono di Sadio Mané e Thiago Alcantara, così la squadra di Klopp supera il Tottenham, che ha una gara in più, e si avvicina a -1 dal West Ham a quota 57 in classifica, al quinto posto. La Champions sembra ancora un miraggio, con il Leicester a sei lunghezze, ma con una gara in più.