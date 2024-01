Premier, il Liverpool batte 4-2 il Newcastle e allunga in vetta (doppietta Salah che sbaglia un rigore)

Salah lancia il Liverpool prima di lasciarlo per un mesetto per la Coppa d’Africa. L’asso egiziano, con una doppietta, un assist (e un rigore sbagliato) è il grande protagonista della sfida contro il Newcastle. Un 4-2 tutto registrato nel secondo tempo, dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti. Assedio Liverpool che chiude con ben 35 tiri, di cui 15 in porta.

E’ Salah a sbloccare la gara al 49′. Pareggio del Newcastle al 54′ con Isak. Poi Jones, Gapko, trovano il 3-1 per la compagine di Klopp che incassa però il 2-3 all’81’ con Botman. La chiude Salah all’87’ con un calcio di rigore, dopo che aveva sbagliato un tentativo nel primo tempo.

Vola il Liverpool che resta in vetta, salendo a 45, a +3 sull’Aston Villa.

Foto: twitter Liverpool