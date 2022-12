Premier, il Liverpool batte 2-1 il Leicester. Clamorosi due autogol di Faes

Il Liverpool batte 2-1 il Leicester in rimonta. I Reds la spuntano grazie a un clamoroso doppio autogol di Faes, che infila la propria porta nel giro di 7 minuti, per ben 2 volte.

Le Foxes si erano portate in vantaggio ad Anfield 1-0, dopo un gol al 4′ di Dewsbury-Hall. Poi il doppio autogol di Faes, al 38′ e al 45′.

Il Liverpool sale a 28 punti, ottenendo la quarta vittoria di fila in Premier. Il Leicester resta a 17 punti.

Foto: twitter Liverpool