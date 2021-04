Premier, il Leeds acciuffa il Liverpool nel finale: Llorente risponde a Mané (1-1)

Si conclude in parità la gara di Elland Road tra Leeds Utd e Liverpool, valida per la 32a giornata di Premier League.

Alla rete del vantaggio Reds firmata Sadio Mané al 31′ del primo tempo, ha risposto Diego Llorente al minuto 87: un punto per parte con la squadra di Klopp che rimane sesta a -2 dalla zona Champions, Leeds che aggancia l’Arsenal al decimo posto a quota 46.

Foto: Twitter Premier League