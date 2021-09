Premier, il City vince 1-0 in casa del Chelsea. Ko lo United di CR7 con l’Aston Villa

Il Manchester City si prende una piccola rivincita in casa del Chelsea, battendo i campioni d’Europa, nel remake della finale di Champions, per 1-0.

Decisivo un gol di Gabriel Jesus al 53′, su un tiro sporco di Cancelo. Il City vince con i “blues” dopo 3 ko di fila. Prima sconfitta stagionale per il Chelsea di Tuchel.

La sorpresa arriva sempre da Manchester, ma sponda Old Trafford, dove lo United è caduto 0-1 in casa contro l’Aston Villa. Il gol decisivo al minuto 87′ di Hause. Al 91′ rigore fallito da Bruno Fernandes che avrebbe regalato almeno il pareggio allo United.

In classifica, in attesa del Liverpool, c’è un quartetto in testa, a 13 punti, con Chelsea, United, City e appunto Liverpool che sarà impegnato alle 17.30 per provare a staccare le rivali.

