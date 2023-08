Premier, il City rischia ma batte lo Sheffield nel finale. Haaland segna ma sbaglia un rigore

Partita più complicata del previsto per il Manchester City, in casa dello Sheffield United neopromosso. I campioni d’Europa vincono 2-1, ma rischiando la beffa nel finale.

Dominio totale per i citiziens, che nel primo tempo assaltano la porta dello Sheffield. Prima viene annullato un gol, poi al 40′ Haaland sbaglia un calcio di rigore calciando sul palo. Il primo tempo termina 0-0.

Nella ripresa, apre le marcature proprio Halland, che insacca al 63′. Il City controlla, ma non chiude la gara. E al minuto 85 lo Sheffield pareggia con Bogle.

Ad evitare una beffa clamorosa, ci pensa l’uomo della provvidenza. Rodri, che all’89’ da fuori trova il jolly che regala i tre punti a Guardiola e il primato solitario con 9 punti.

Nell’altra gara, successo dell’Aston Villa per 3-1 in casa del Burnley.

Foto: Instagram Haaland