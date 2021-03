Premier, il City prosegue la sua striscia di successi: 4-1 al Wolverhampton

Sono 20 i successi consecutivi nelle varie competizioni per il Manchester City di Guardiola, 15 in Premier League con il 3-1 di stasera al Wolverhampton.

Sblocca la gara un autorete di Dendoncker al quarto d’ora, nella ripresa Coady trova il pari per la squadra di Nuno Espirito Santo, ma nel finale i Citizens calano il poker con la doppietta di Gabriel Jesus e la rete di Mahrez.

Ora il City è a 65 punti in classifica, +15 sui cugini dello United e +16 sul Leicester, che però scenderanno in campo domani.

Foto: Twitter Manchester City