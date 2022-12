Premier, il City non sbaglia: 3-1 in casa del Leeds. Doppietta per Haaland

Si chiude la giornata del Boxing Day in Premier, con il Manchester City, ultimo a scendere in campo, nel posticipo contro il Leeds. Gli uomini di Guardiola si impongono abbastanza facilmente per 3-1. Un successo che porta la firma di Rodri, che apre le marcature, e della doppietta del solito Haaland.

Nel finale, a riaprire parzialmente la gara, Struijk per il Leeds.

Un 3-1 che consente al City di restare in scia all’Arsenal, al secondo posto, con 35 punti, a -5 dai Gunners.

Foto: Instagram Manchester City