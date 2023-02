Premier, il City frena con il Nottingham Forest. Perde ancora il Chelsea. Ko anche De Zerbi

Il Manchester City non risponde al successo del lunch match dell’Arsenal, pareggiando 1-1 in casa del Nottingham Forest.

Crisi nera del Chelsea, che perde in casa 1-0 contro il Southampton. Perde anche il Brighton di De Zerbi che cade a domicilio contro il Fulham. L’Everton vince la sfida salvezza con il Leeds.

In classifica, l’Arsenal si porta di nuovo a +2 sul Manchester City. Alle 18.30 Newcastle-Liverpool.

Questi i rosultati:

Brentford-Crystal Palace 1-1

Brighton-Fulham 0-1

Chelsea-Southampton 0-1

Everton-Leeds 1-0

Nottingham Forest-Manchester City 1-1

Wolverhampton-Bournemouth 0-1

Foto: twitter Manchester City