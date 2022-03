Premier, il Chelsea piega il Norwich, bene Newcastle, Wolves e Aston Villa

Si sono concluse le gare di Premier di questa sera, i recuperi di alcune partite rinviate per Covid.

Il Chelsea, nonostante la bufera Abramovich e societaria, vince 3-1 in casa del Norwich con i gol di Chalobah, Mount e Havertz. Bene anche il Newcastle che vince in trasferta in casa del Southampton.

Successi anche per Wolverhampton (4-0 sul Watford) e Aston Villa in casa del Leeds.

Questi i risultati:

Norwich-Chelsea 1-3

Southampton-Newcastle 1-2

Wolverhampton-Watford 4-0

Leeds-Aston Villa 0-3

In classifica, il Chelsea si porta a 56 punti, consolidando il terzo posto. L’Aston Villa sale a 36. Terza vittoria di fila per il Newcastle che sale a 31. Crisi nera per il Leeds, alla sesta sconfitta di fila, in cosa quasi spacciate Norwich e Watford.

Foto: Twitter Chelsea