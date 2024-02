Premier, il Chelsea frena il Manchester City: Rodri risponde a Sterling (1-1)

Sfiora il colpaccio il Chelsea all’Etihad in casa del Manchester City. I blues vanno vicini al clamoroso successo. E’ Sterling a far tremare la sua ex squadra, segnando nel primo tempo. Manchester City poco lucido, lento, che fa fatica ad arginare la difesa del Chelsea. Male Haaland, che tocca pochi palloni, ma all’83’ è Rodri a salvare il City dal ko, trovando la rete dell’1-1.

In classifica, il Liverpool comanda con 57 punti, segue l’Arsenal con 55, il City resta terzo con 53 punti, ma ha una gara da recuperare. Il Chelsea è decimo con 35 punti.

Foto: twitter Chelsea