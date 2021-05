Premier, il Chelsea batte il Leicester 2-1 e lo scavalca al terzo posto. Champions sempre più vicina

Succede tutto nella ripresa a Stamford Bridge tra Chelsea e Leicester, sfida cruciale per la corsa Champions in Premier League. La gara, valida per la 37a giornata, viene sbloccata dall’ex Roma Rudiger al 47′, Jorginho su rigore raddoppia al 66′ e Iheanacho accorcia per gli ospiti al 76′.

Tuchel e i suoi salgono così al terzo posto a quota 67 punti, scavalcando proprio le Foxes, ferme a 66. Dietro di loro c’è il Liverpool a 63, impegnato domani sul campo del Burnley. La squadra di Klopp possiede una differenza reti migliore del Leicester e in caso di successo domani sarebbe quarta.

Foto: Twitter Chelsea