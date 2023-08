Premier, i giocatori si inginocchieranno prima delle partite per protesta contro il razzismo

In Premier League la lotta contro il razzismo non si ferma. La Federazione ha reso noto che i giocatori continueranno a inginocchiarsi prima dell’inizio della partita per protesta contro atti discriminatori. Ma questo protocollo, come quello della stagione passata, non prevede che i giocatori si inginocchiano prima del via di tutte le partite: lo faranno solo in giorni specifici, ad esempio durante la prima e l’ultima giornata di campionato e anche durante il Boxing Day. Questo il comunicato diffuso dalla Premier League: “Siamo uniti nella nostra convinzione che qualsiasi forma di discriminazione non abbia posto nel calcio o nella società in generale e ci impegniamo a utilizzare la nostra piattaforma per celebrare la diversità e mostrare il nostro sostegno nella lotta contro il razzismo. Pertanto, continueremo a mostrare solidarietà mettendoci in ginocchio nei momenti significativi della prossima stagione. La diversità è fondamentale per il successo del gioco e crediamo fermamente che le persone debbano rispettare gli altri, indipendentemente dalla loro etnia o background”.

Foto: Twitter Premier