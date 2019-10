Premier: Henderson e Salah ribaltano il Tottenham, il Liverpool consolida la vetta

Il Liverpool di Jurgen Klopp batte per 2-1 in rimonta il Tottenham di Mauricio Pochettino nella decima giornata di Premier League. Ad Anfield sono gli Spurs a passare in vantaggio con Kane, poi però Henderson e Salah ribaltano la sfida. Con questo risultato, i Reds si riportano a +6 sul Manchester City secondo in classifica, mentre gli Spurs restano a 8 punti dalla zona Champions. Nelle altre gare, l’Arsenal si fa rimontare dal Crystal Palace all’Emirates Stadium con un 2-2 griffato da Sokratis, David Luiz, Milivojevic e Jordan Ayew. Lo United vince per 3-1 in trasferta sul campo del Norwich, ritrovando i tre punti che mancavano dalla quinta giornata.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool