Premier, gol e spettacolo tra Crystal Palace e West Ham. Finisce 4-3 il derby

Gara salvezza in Premier che va al Crystal Palace, che batte 4-3 il West Ham nel derby di Londra. Un successo che di fatto regala la salvezza al Crystal Palace, che sale a 40 punti, mentre il West Ham deve ancora soffrire, visto che resta a 34.

Soucek porta avanti gli ospiti, Ayew, Zaha e Schlupp ribaltano il risultato già nel primo tempo, chiuso dalla rete di Antonio per il 3-2; due gol anche nella ripresa, una per parte: prima Eze per il Palace, poi Aguerd per il West Ham. E finisce così, un 4-3 che fa partire la festa a Selhurst Park.

Foto: logo Premier