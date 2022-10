Premier, frena l’Arsenal, risorgono Aston Villa e Fulham

Arrivano i risultati delle gare delle ore 15:00 valide per la 13^ giornata di Premier League. Primo pareggio per l’Arsenal, che si ferma 1-1 in casa del Southampton. Risorgono Aston Villa e Leicester, entrambe vittoriose 4-0.

Aston Villa-Brentford 4-0

Marcatori: 2′ Bailey, 7′ e 14′ Ings, 59′ Watkins

Leeds-Fulham 2-3

Marcatori: 20′ Rodrigo (L), 26′ Mitrovic (F), 74′ Reid (F), 84′ Willian (F), 91′ Summerville (L)

Southampton-Arsenal 1-1

Marcatori: 11′ Xhaka (A), 65′ Armstrong (S)

Wolverhampton-Leicester 0-4

Marcatori: 8′ Tielemans, 19′ Barnes, 66′ Maddison, 80′ Vardy

Ore 17:30

Tottenham-Newcastle

