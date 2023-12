Ennesimo ko in Premier per il Chelsea, battuto 2-1 dal Wolverhampton. Decide un gol di Mario Lemina, ex Juventus e Doherty nel recupero.

In classifica, il Wolverhampton appaia proprio i Blues a 22 punti, a metà bassa classifica. Crisi tecnica senza fine per la compagine di Pochettino.

Foto: twitter Wolves