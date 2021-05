Premier, ecco la data del recupero di Manchester United-Liverpool. La squadra di Solskjaer costretta a un tour de force

Manchester United-Liverpool, rinviata a causa dell’invasione dei tifosi dei Red Devils in segno di protesta nei confronti della proprietà, ora ha una data per il suo recupero. L’incontro si giocherà giovedì 13 maggio alle ore 21.15 italiane. Tour de force per gli uomini di Solskjaer, che saranno costretti a scendere in campo due giorni dopo la sfida contro il Leicester, sempre di Premier League.