Premier: doppietta di Firmino, il Liverpool batte 4-2 il Manchester United a Old Trafford

Nel recupero di Premier League tra Manchester United e Liverpool dopo il rinvio in seguito alle proteste dei tifosi contro la proprietà dello United, i padroni di casa, già aritmeticamente in Champions League, non blindando il secondo posto, cedendo 4-2 contro i Reds, in serie positiva da otto gare, che inseguono la Champions, distante quattro punti, con una gara in meno. Decisivi per Klopp la doppietta di Firmino e i gol di Salah (21 in Premier) e Jota, inutili le reti di Bruno Fernandes (18 in Premier) e Greenwood.

Foto: Mundo Deportivo