Premier, crollo interno dello United: 0-3 contro il Bournemouth. Pari per il Brighton

Concluse le gare di Premier delle ore 16. Il Manchester United, dopo aver battuto il Chelsea nel turno infrasettimanale, crolla in casa contro il Bournemouth con un clamoroso 0-3, un’altra giornata nera per ten Hag e i suoi uomini. Pari in rimonta per il Brighton di De Zerbi, che non riesce a battere il Burnley, ora ultimo insieme allo Sheffield United, che ottiene un importantissimo successo contro il Brentford. Alle 13.30 il Liverpool aveva battuto in rimonta il Crystal Palace, portandosi momentaneamente in vetta

Questi i risultati:

Crystal Palace – Liverpool 1-2

Brighton – Burnley 1-1

Manchester United – Bournemouth 0-3

Sheffield United – Brentford 1-0

Wolverhampton – Nottingham Forest 1-1

Aston Villa – Arsenal ore 18,30

Foto: twitter Premier