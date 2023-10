Premier, cinquina dell’Arsenal allo Sheffield. Chelsea ko in casa. Il Bournemouth batte il Burnley

Concluse le gare di Premier di oggi, in attesa del posticipo delle 18.30.

L’Arsenal fa il suo dovere e batte senza problemi il fanalino di coda Sheffield United con un secco 5-0. Tripletta per Nketiah. Nel lunch match il Chelsea non carbura e perde 2-0 allo Stamford Bridge con il Brentford. Vittoria importante del Bournemouth sul Burnley.

In classifica, l’Arsenal si porta a -2 dal Tottenham, in attesa delle gare di domani con il City, il Liverpool e lo United in campo.

Questi i risultati:

Chelsea-Brentford 0-2

Arsenal-Sheffield United 5-0

Bournemouth-Burnley 2-1

Foto: twitter Arsenal