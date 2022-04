Premier, cinquina del Manchester City al Watford. Gabriel Jesus ne fa quattro

Trentatreesima giornata di Premier League, dove infiamma la lotta in vetta alla classifica tra City e Liverpool. La squadra di Guardiola ha annichilito il Watford per 5-1. Grande protagonista Gabriel Jesus, autore di ben 4 reti. Di Rodri la quinta rete. I reds dovranno rispondere domani nel derby con l’Everton, per portarsi di nuovo a meno uno. Nelle altre partite 0-0 tra Leicester e Aston Villa e 3-0 del Newcastle a Norwich.

FOTO: Twitter City