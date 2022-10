Premier, Casemiro salva lo United nel recupero contro il Chelsea (gol di Jorginho). Finisce 1-1 allo Stamford Bridge

Finisce 1-1 il big match di Premier League tra Chelsea e Manchester United. Accade tutto nel finale, in una gara equilibrata. All’87 Jorginho su calcio di rigore aveva portato in vantaggio i Blues, mentre in pieno recupero arriva la rete del pareggio firmata da Casemiro che salva i Red Devils dalla sconfitta.

In classifica, il Chelsea si porta a 21 punti, lo United segue a 20 a ridosso della zona Champions.

Foto: twitter United